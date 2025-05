Infortunio Lautaro, recupero a tempi record: da 10 giorni a 5 e oggi sarà titolare

Un "recupero a tempo di record" per essere in campo nella partita più importante della stagione. Lautaro Martinez ci sarà dal primo minuto contro il Barcellona: è questo il responso che è arrivato dall'allenamento della vigilia dell'Inter. Come si legge sul Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro "a meno di sorprese, questa sera contro il Barcellona, avrà una maglia da titolare".

"Prima di ieri, le giornate del Toro sono state scandite da doppie sedute di fisioterapia e trattamenti. Normalmente un problema di questo tipo richiederebbe 7-10 giorni per essere smaltito. Il capitano nerazzurro ce ne ha messi 5, caricandosi ulteriormente attraverso le risposte positive dei suoi muscoli. Il test decisivo, però, era quello di ieri, con il rientro il gruppo. Lautaro lo ha cominciando riscaldandosi a parte rispetto ai compagni. Verificata la tenuta della sua coscia, si è messo a disposizione di Inzaghi".