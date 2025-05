Ufficiale Inter-Barcellona, le formazioni: Lautaro recuperato, Lewandowski in panchina

Inter e Barcellona tornano ad affrontarsi nella semifinale di ritorno di Champions League, dopo il 3-3 maturato nella gara d’andata a Montjuic. Stasera si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro: appuntamento alle 21, fischia l’arbitro polacco Szymon Marciniak. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi punta su Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, vittima di un’elongazione ai flessori della coscia sinistra nella gara di andata, parte titolare al fianco di Marcus Thuram. Confermata in blocco la formazione tipo vista in Catalogna: sempre out Pavard, il cui posto sarà preso ancora da Bisseck. A sinistra confermato Dimarco e non Carlos Augusto.

Hansi Flick non ha fatto pretattica nelle dichiarazioni pre partita: Robert Lewandowski parte dalla panchina, in attacco c’è ancora Ferran Torres con lo spauracchio Lamine Yamal e Raphinha. Le novità dei blaugrana riguardano la difesa, visto il ko di Koundé: a destra gioca Eric Garcia, confermato Gerard Martin a sinistra con Cubarsi e Inigo Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; Pedri, De Jong; Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. All. Hansi Flick.