Inter-Barcellona, Inzaghi ha deciso: la scelta su Lautaro

Lautaro Martinez sarà titolare questa sera nella semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. La mattinata ha sciolto gli ultimi dubbi di Simone Inzaghi, riferisce TMW, che ha registrato la disponibilità dell’attaccante argentino a partire dall’inizio.

Lautaro rientrerà così in campo ad appena sei giorni dall’infortunio rimediato nella gara di andata a Montjuic, un’elongazione ai flessori della coscia sinistra. Uno stop che in altri momenti della stagione l’avrebbe probabilmente portato a restare ai box per un periodo più lungo, ma oggi c’è la partita più importante dell’anno.

Lautaro affiancherà Marcus Thuram in attacco, confermate per il resto le indicazioni della vigilia: Bisseck con Acerbi e Bastonj davanti a Sommer. Centrocampo tipo con Dumfries e Dimarco larghi, Calhanoglu in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan.

Si va verso la conferma anche delle scelte di Hansi Flick per il suo Barcellona. Lewandowski in panchina, in attacco ci sarà ancora Ferran Torres con Lamine Yamal e Raphinha, Dani Olmo a supporto. Pedri e De Jong in mediana, difesa con Eric Garcia e Inigo Martinez terzini, Cubarsi e Araujo centrali davanti a Szczesny.