Champions, pirotecnico 3-3 tra Liverpool e Benfica: Reds in semifinale

Ad Anfield finisce 3-3 tra Liverpool e Benfica, con gli inglesi che dopo il 3-1 dell'andata si qualificano per le semifinali di Champions League. Liverpool pasa in vantaggio al 21' con Ibrahima Konate, che da calcio d'angolo svetta più alto di tutti e segna di testa il gol dell'1-0. Passano 11' e il Benfica trova il pari con Gonçalo Ramos al 32': l'attaccante lusitano non viene considerato in fuorigioco visto il tocco di James Milner, l'arbitro Gozubuyuk attende il via libera del VAR e poi convalida. Liverpool nuovamente in vantaggio al 55' con Firmino, decisiva nell'occasione una doppia disattenzione dei lusitani col il portiere Vlachodimos che non trattiene un pallone semplice e Vertonghen che rinvia sui piedi di Diogo Jota, bravo a innescare il brasiliano. Al 65' i Reds sembrano mettere la parola fine sul match segnando il 3-1 ancora con Firmino sulla punizione tagliata di Tsimikas. Il Benfica però non si dà per vinto e in 9', dal 73' all'82' pareggia, prima con Yaremchuk sul filo del fuorigioco e poi con Nunez su assist di Joao Mario.