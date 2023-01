Eintracht, Pellegrini si prepara al Napoli: difficile ritorno immediato alla Juve

Luca Pellegrini e un ritorno in Italia sperato ma che al momento sembra piuttosto complicato

Luca Pellegrini e un ritorno in Italia sperato ma che al momento sembra piuttosto complicato. L'esterno di piede sinistro, in prestito all'Eintracht Francoforte dalla Juventus. Nella testa dei bianconeri Pellegrini può essere una sorta di carta da giocare con la Lazio per Milinkovic-Savic, una sorta di prelazione, ma il club tedesco non sembra disposto a rinunciarci interrompendo in anticipo il prestito. Lo si legge su TMW.