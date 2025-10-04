Eurorivali - Vittoria al cardiopalma per il Chelsea: Estevao stende il Liverpool al 97'

Il Chelsea trova una vittoria importantissima a Stamford Bridge contro il Liverpool campione d'Inghilterra: il match viene da sbloccato da Moses Caicedo al 14esimo minuto, poi salgono in cattedra i Reds che soprattutto nella ripresa creano tante occasioni, ristabilendo gli equilibri grazie al gol di Cody Gakpo al 63esimo. Quando la partita sembra ormai destinata a terminare in pareggio, brilla il talento di Estevao: il brasiliano classe 2007 segna al 97esimo una rete pesantissima in ottica classifica e non solo.

Infatti, la squadra di Enzo Maresca non è partita con il piede giusto in questa stagione di Premier League: aveva solo 8 punti prima di questa partita e soprattutto era reduce da due sconfitte e un pareggio. Ora il successo al cardiopalma contro il Liverpool può dare certamente una svolta positiva all'annata del Chelsea, che invece in Champions League ha perso con il Bayern Monaco e vinto contro il Benfica, e il prossimo 28 gennaio affronterà il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona nell'ottava giornata della league phase.