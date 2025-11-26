Gol dopo revisione al VAR: Inter sotto 1-0 al 45' contro l'Atletico Madrid

vedi letture

Al Metropolitano si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, con l’Atletico Madrid che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull’Inter. Nonostante il clima caldo e passionale del pubblico colchonero, i nerazzurri iniziano con personalità e determinazione, rendendosi subito pericolosi con due conclusioni firmate da Dimarco nei primi tre minuti. L’Inter sembra voler imporre il proprio ritmo, ma l’Atletico risponde con la consueta compattezza difensiva e, alla prima vera occasione, trova il gol. Al 10’, infatti, Baena sfrutta una situazione confusa in area dopo un rimpallo con Carlos Augusto e mette in rete; l’arbitro inizialmente annulla per un presunto fallo di mano, salvo poi cambiare decisione dopo il controllo al VAR. Il gol spezza l’inerzia nerazzurra, costringendo la squadra di Inzaghi a un momento di smarrimento.

L’Inter prova a reagire con un tentativo dalla distanza di Calhanoglu, ma è l’Atletico a beneficiare maggiormente degli spazi che si aprono dopo il vantaggio. Tra i più vivaci c’è Giuliano Simeone, che con le sue accelerazioni crea più di un grattacapo alla retroguardia ospite, arrivando anche a chiedere un rigore per un contatto con Bastoni poco prima dell’intervallo, episodio sul quale Letexier lascia correre. Come a inizio gara è però Dimarco a rendersi pericoloso per l’Inter: il suo mancino dal limite sfiora la traversa e rappresenta l’ultima occasione del primo tempo. La squadra di Simeone va dunque al riposo avanti di un gol, mentre i nerazzurri devono ritrovare lucidità e incisività per provare a raddrizzare la partita nella ripresa.