Eurorivali - Copa del Rey, Barcellona di misura sul Barbastro: 3-2 e ottavi

Si sono giocate stasera altre tre gare valide per i sedicesimi di finale di Copa del Rey.

Si sono giocate stasera altre tre gare valide per i sedicesimi di finale di Copa del Rey. Successo col brivido per il Barcellona, eurorivale del Napoli, contro il Barbastro. 3-2 il risultato finale: in gol per i blaugrana Lopez, Raphinha e Lewandowski su calcio di rigore, mentre i padroni di casa hanno segnato con De Mesa Garrido e con il rigore di Prat. Successo di misura, invece, della Real Sociedad contro il Malaga: decide la rete realizzata da Zubeldia a inizio ripresa.