Champions, l'Inter vede la finale: nerazzurri avanti 2-0 contro il Barça al 45'

vedi letture

L’Inter mette un piede in finale di Champions grazie al 2-0 rifilato al Barcellona nella semifinale di ritorno. Dopo un avvio equilibrato, Lautaro Martinez sblocca la gara al 21’ su assist di Dumfries, finalizzando un’azione innescata da un recupero di Dimarco. Il Barcellona prova a reagire con Lamine Yamal e Pedri, ma non punge abbastanza e soffre in contropiede. Mkhitaryan e Calhanoglu sfiorano il raddoppio, poi è ancora Lautaro a prendersi la scena: viene steso in area da Cubarsi e conquista un rigore.

Dopo il check VAR, Marciniak assegna il penalty che Calhanoglu trasforma con sicurezza, spiazzando Szczesny e portando l’Inter sul 2-0. I nerazzurri chiudono il primo tempo con autorità, mentre il Barça accusa il colpo e si innervosisce. Inzaghi può contare sulla solidità dei suoi esterni e sulla vena del suo capitano, uomo decisivo nelle notti che contano. Il San Siro è una bolgia, l’Inter sogna un’altra finale europea. Ora tutto dipende dai secondi 45 minuti.