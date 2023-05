Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Leao titolare, Inzaghi conferma gli 11 dell'andata

Simone Inzaghi conferma in blocco la formazione vista all'andata: Dzeko-Lautaro in attacco, rimangono in panchina Brozovic e Lukaku.

Inter e Milan ripartono dal 2-0 maturato all'andata in favore dei nerazzurri. È la grande serata della semifinale di ritorno di Champions League: una sola arriverà a Istanbul, dove il 10 giugno si giocherà l'ultimo atto della competizione. Fischio d'inizio a San Siro alle 21, affidato al francese Clement Turpin. Stefano Pioli ritrova Leao e lo schiera dal primo minuto. In difesa Thiaw prende il posto di Kjaer al fianco di Tomori, in attacco Messias vince il ballottaggio con Saelemaekers. Simone Inzaghi conferma in blocco la formazione vista all'andata: Dzeko-Lautaro in attacco, rimangono in panchina Brozovic e Lukaku. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.