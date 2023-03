L'annuncio dell'Eintracht: "Rinunceremo del tutto al contingente in trasferta"

Il membro del consiglio del club tedesco Philipp Reschke ha commentato la decisione dell'Autorità napoletane sul sito ufficiale dell'Eintracht.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Prefettura di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte sul Meno. Il membro del consiglio del club tedesco Philipp Reschke ha commentato la decisione dell'Autorità napoletane sul sito ufficiale dell'Eintracht: "Il nuovo decreto non è meno illegale nel contenuto e nella giustificazione e anche del tutto inadatto perché si sa che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del Reno-Meno e non da Francoforte. Potrebbero esserci innumerevoli modi per aggirare effettivamente questo decreto e portare alcuni dei nostri tifosi allo stadio. Ma prima di tutto, non ci lasceremo dividere in aree di codice postale. E in secondo luogo, non vogliamo esporre nessuno in loco all'evidente pericolo dell'arbitrarietà ufficiale, come stiamo sperimentando in una forma inedita con tutti i responsabili a Napoli fin dall'andata. Rinunceremo quindi del tutto al contingente in trasferta se, contrariamente alle aspettative, la disponibilità non cambia con breve preavviso".