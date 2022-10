L'Inter soffre, ma esce dal tunnel: battuto di misura il Barça

I nerazzurri battono 1-0 il Barcellona a San Siro

Nella notte più buia, l'Inter ritrova la luce. I nerazzurri battono 1-0 il Barcellona a San Siro, grazie alla rete di Hakan Çalhanoğlu, arrivata a fine primo tempo. Per il Barçz la miglior occasione arriva al 62' con il solito Dembélé: tiro fortissimo, Onana devia di polpastrelli e il palo fa il resto. Passata una paura, ne arriva un'altra: al 67' Pedri batte Onana, uscito in maniera coraggiosa ma non proprio perfetta. Il pari del Barça dura il tempo di un VAR: tocco di mani di Ansu Fati, sufficiente per portare Vincic ad annullare la rete. E riparte la sofferenza nerazzurra, con i soliti errori in rifinitura e il fortino lì dietro a reggere. Inzaghi cambia De Vrij per Acerbi e le fasce, la squadra di Xavi attacca a testa bassa. Nel finale bordata di fischi per Kessié, indimenticata "presidente" del Milan e standing ovation per Calhanoglu. A coronare un patimento durato una serata, il rigore valutato da Vincine negli infiniti otto minuti di recupero per un presunto fallo di Dumfries e infine non concesso.