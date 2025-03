La Champions ti fa ricco: cifra quasi record per l'Inter che è ai quarti

vedi letture

La Champions League ti arricchisce per esperienza ma anche e soprattutto a livello economico. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, grazie alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato il Feyenoord, l'Inter si è assicurata altri 12,5 milioni di euro, portando il montepremi a 98,5.

Vale a dire oltre 30 in più rispetto alla scorsa stagione, quando la campagna europea si fermò agli ottavi. Non si tratta solo del gradino in più compiuto, ma anche dell’aumento dei premi messi a disposizione dall’UEFA con il cambio di format. Tanto che, raggiungendo la finale, due anni fa, l’Inter si garantì 101,3 milioni, appena 3 in più rispetto al “bottino” attuale.