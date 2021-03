Mission impossible per la Lazio, stasera gli ultimi due ottavi: il programma

Stasera Lazio di scena all'Allianz Arena di Monaco per la sfida contro il Bayern, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo l'1-4 rimediato all'Olimpico, sono chiamati ad una vera e propria missione impossibile. Allo Stamford Bridge di Londra invece si disputa il match tra Chelsea e Atletico Madrid, la sfida più equilibrata di questi ottavi di finale. I blues ripartono dalla vittoria esterna per 1-0 contro i Colchoneros di Simeone, ma non avranno Jorginho e Mount squalificati. Entrambi i match sono programmati per le ore 21 e saranno visibili su Sky Sport.