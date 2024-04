Mondiale per club, Barça ed Arsenal a casa: l'ultimo posto al Salisburgo

Il Salisburgo è qualificato al Mondiale per Club 2025, che si disputerà negli Stati Uniti, ed è l'ultima squadra europea che mancava alla competizione

TuttoNapoli.net

Il Salisburgo è qualificato al Mondiale per Club 2025, che si disputerà negli Stati Uniti, ed è l'ultima squadra europea che mancava alla competizione. Come testimoniato dal post su X della FIFA e da quello su Instagram del club austriaco, a essere decisiva è stata l'eliminazione dell'Arsenal dalla Champions League per opera del Bayern Monaco.

Di seguito tutte le squadre europee qualificate: BV Borussia 09 Dortmund, Chelsea FC, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, FC Porto, Juventus FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, SL Benfica, Atlético Madrid, Salisburgo.