Ottavi Champions, vittorie con clean sheet per le 3 italiane: non era mai accaduto

Terminano gli otttavi di andata di Champions League con le tre italiane che riescono a portare a casa la vittoria.

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Terminano gli otttavi di andata di Champions League con le tre italiane che riescono a portare a casa la vittoria. Successi casalinghi per le milanesi con l'identico risultato di 1-0, vittoria in trasferta per 2-0 per il Napoli. Per la prima volta nella storia degli ottavi della Champions League l'Italia riesce ad ottenere tre vittorie all'andata senza subire gol. Non era mai accaduto nella fase ad eliminazione diretta.