Salisburgo, il tecnico Marsch: "Girone con Bayern e Atletico è più duro di quello con Liverpool e Napoli"

Jesse Marsch, tecnico del Salisburgo, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lokomotiv Mosca, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: "C'è grande attesa per domani. Avremo bisogno di una grande prestazione contro un avversario ostico. Penso che questo girone sarà ancora più difficile delal scorsa stagione". Il Salisburgo è inserito nel raggruppamento A, che oltre alla Lokomotiv vede la presenza di Bayern Monaco e Atlético Madrid. L'anno scorso gli austriaci si ritrovarono di fronte a Liverpool, Napoli e Genk e retrocedettero in Europa League.