Snobbato da Allegri, Klopp esalta Arthur: "Mi piace, arriva nell'età migliore possibile per un calciatore"

Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del nuovo acquisto Arthur, arrivato dalla Juventus: "Sono davvero felice del suo acquisto. Arriva da noi nella miglior età possibile per un calciatore, può dare ritmo alla squadra ed è molto bravo nei passaggi e negli spazi stretti. Mi piace molto". Il brasiliano difficilmente sarà tra i convocati domani, poiché in attesa del nulla osta internazionale.