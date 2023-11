UFFICIALE - Union Berlino, sulla panchina arriva Bjelica: "Ecco quale sarà il mio compito"

Ora è ufficiale: l'Union Berlino ha ingaggiato un nuovo allenatore.

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Ora è ufficiale: l'Union Berlino ha ingaggiato un nuovo allenatore. Il club tedesco, inserito nello stesso girone di Champions League del Napoli, ha comunicato l'arrivo di Nenad Bjelica sulla panchina attraverso un comunicato ufficiale: "L'FC Union Berlin ha assunto Nenad Bjelica come capo allenatore della squadra professionistica maschile. Il 52enne insegnante di calcio croato possiede la licenza UEFA Pro e recentemente era sotto contratto con il club turco della Süper Lig Trabzonspor".

Dirk Zingler, presidente dell'Union Berlino, ha commentato la firma del neo tecnico: "Con Nenad Bjelica abbiamo potuto attrarre un allenatore esperto che ha lavorato con successo in diversi paesi. Ha le idee chiare su come vuole guidare la nostra squadra e che tipo di calcio dovrebbe giocare; gli affidiamo con l'obiettivo di condurci nuovamente al successo. Auguro a Nenad Bjelica e all'intera squadra un buon inizio per il loro lavoro insieme".

Queste, invece, le prime dichiarazioni di Nenad Bjelica: “L’Union è un club molto ben gestito in uno dei campionati più importanti d’Europa. Il mio compito è portare la squadra fuori da una fase difficile e far emergere nuovamente i suoi punti di forza. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Voglio vedere un calcio ben organizzato, attivo e dominante e giocatori pronti ad assumersi la responsabilità. Su questo lavoreremo insieme d'ora in poi”.