Xavi teme Kvaratskhelia: sta pensando a una sorpresa per fermarlo

Possibile novità del Barcellona per la gara contro il Napoli

Possibile novità del Barcellona per la gara contro il Napoli. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, infatti, il tecnico Xavi starebbe pensando a una novità per fermare Kvaratskhelia e l'attacco azzurro.

L'ultima idea sarebbe quella di inserire Cubarsì al centro della difesa con Inigo Martinez con Araujo spostato a destra e Koundé almeno inizialmente in panchina. Così facendo, dunque, Araujo sarebbe l'uomo indicato per marcare Kvaratskhelia, come già fatto talvolta contro Vinicius jr. Conferma ulteriore del fatto che Xavi temi e rispetti particolarmente Kvaratskhelia.