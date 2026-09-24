Sabatini: “Manna? Si dia una regolata sui social. Non credevo ai miei occhi…"

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Sabatini commenta il comportamento social di Manna e riconosce le qualità professionali del direttore sportivo del Napoli.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato il comportamento sui social del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, facendo riferimento a un recente video: “A Manna, fatemi fare una battuta, intanto si deve dare una regolata sui social, perché, guarda, ve lo dico da boomer, ma potrei essere il suo babbo: è il direttore sportivo del Napoli, non devi andare a fare il bischero con la bistecca fiorentina. Non credevo ai miei occhi quando è comparso questo video”.

Sabatini: “È un giovane direttore sportivo competente”

Sabatini ha poi riconosciuto le qualità professionali di Manna, soffermandosi sul suo lavoro all’interno del club azzurro: “Lo dico perché è molto intraprendente, è un ragazzo, un giovane direttore sportivo competente, ha una buona rete, ha tante iniziative, conoscenze, scout. Lavora anche in maniera, come dire, morbida tra De Laurentiis e l’allenatore di turno. Però il direttore sportivo, detto da uno dei giornalisti di qualche generazione, io lo vado a controllare sui soldi spesi, sulle operazioni fatte. Quindi, siccome vado a controllare anche Manna e non trovo niente, benedetto figliolo, gli direi: ma sei tanto bravo, vuoi fare il bischero così sui social?”.