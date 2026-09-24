De Maggio, appello ad Allegri: “Nelle prossime 9, Lucca 4 volte titolare! Hojlund non può giocarle tutte”

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De Maggio chiede ad Allegri più spazio per Lucca e propone di alternarlo con Hojlund nelle prossime partite.v

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha lanciato un appello a Massimiliano Allegri sulla gestione di Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca: “Lancio un appello a Massimiliano Allegri, e lo lancia uno che ha una stima di Hojlund enorme, che, come Conte, pensa che Hojlund abbia tutto per diventare un crack. Addirittura penso che nei prossimi tre anni Hojlund possa diventare tra i tre attaccanti più forti al mondo, ma non le può giocare tutte”.

De Maggio: “Lucca in carriera i gol li ha sempre fatti”

Il giornalista ha spiegato: “E allora mi permetto di lanciare un appello ad Allegri: Lucca, tutte le volte che sta entrando, sta entrando bene. Lucca in carriera i gol li ha sempre fatti. Nove partite consecutive in 27 giorni tra Champions e Coppa Italia. Mi piacerebbe, visto anche lo scarso rendimento di Hojlund nelle ultime due — non ha segnato, hanno segnato Lobotka e Gilmour —, in cinque partite di campionato Hojlund ha fatto due gol, vedere appena possibile Lucca titolare dal primo minuto, nell’arco di queste nove, quattro volte, per capire se in quattro partite Lucca: A, risponde; B, fa gli stessi gol di Hojlund o ne fa addirittura di più. Però la chance gli va data e, se Allegri coglierà, non certo perché glielo chiedo io, quest’appello, poi però Lucca dovrà cogliere la chance”.