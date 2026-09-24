Centro sportivo a Qualiano? Il Mattino: "Strada ancora in salita per ADL"
De Laurentiis ieri ha annunciato a Qualiano il nuovo centro sportivo del Napoli. Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, al netto dell’entusiasmo manifestato dal patron azzurro, bisogna fare i conti con la complessità di una trattativa immobiliare tutt’altro che definita. Nonostante quanto indicato dal presidente del Napoli, lo stato dell’arte restituisce infatti uno scenario ancora distante dalla fumata bianca. C’è poi un ulteriore dettaglio da considerare: i terreni individuati nel comune di Qualiano risultano suddivisi in due distinti appezzamenti, entrambi con una superficie leggermente inferiore rispetto alla metratura complessiva indicata dall’imprenditore.
Al di là del frazionamento dei terreni, il principale ostacolo sarebbe rappresentato dalle differenti valutazioni economiche delle parti coinvolte. La distanza tra la richiesta avanzata dai proprietari e l’offerta presentata dal Napoli resta infatti significativa, rendendo la negoziazione tutt’altro che semplice. La trattativa, dunque, prosegue ma appare ancora in salita: serviranno ulteriori confronti tra le parti per avvicinare le rispettive posizioni e creare le condizioni necessarie per arrivare a un’intesa definitiva.
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