Live Allegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."

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Allegri esalta la rabbia del Napoli e Favasuli, ma chiede maggiore incisività a Lang.

Al termine del match valido per la quarta giornata di campionato contro il Bologna, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Un po' di rabbia alla fine: da cosa era deluso e qual è il bilancio della partita?

"Il calcio è bello perché è imprevedibile. Lobotka è molto sveglio, gli inserimenti di Lobo e Gilmour non possiamo chiederglieli per la statura fisica. Deluso no, Lucca poteva fare il 2-0, ma ha fatto molto bene. È una partita che con rabbia, tecnica e voglia l'hanno portata a casa e l'hanno quindi ampiamente meritata".

Il Napoli ha trovato un esterno con una gamba diversa: si aspettava che potesse giocare alto?

"Può giocare alto, da quinto e offensivo, perché è molto aggressivo e riesce a tenere la squadra alta. Ma in futuro credo che dovrà giocare da terzino".

Che cavallo è Favasuli?

"È un cavallo giovane, forse non si aspettava neanche lui di arrivare a Napoli, ma non dimentichiamoci che anche Politano e Spinazzola hanno fatto quello che dovevano fare. Anche Lang è entrato bene, ma deve essere molto più decisivo. È una questione di testa e non di tecnica".

Vittoria importante dal punto di vista mentale?

"I risultati non sono arrivati perché ci è mancata un po' di rabbia, come a San Siro. Anche oggi abbiamo subito dei cross nel finale del primo tempo dove potevamo pagare. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Con la stessa rabbia e voglia non so come sarebbe finita con Inter e Como".

Come si migliora la testa?

"Dobbiamo avere il chiaro obiettivo davanti: essere competitivi e lottare con le altre e lottare per passare il turno in Champions. Con questa rabbia di oggi, con le qualità tecniche che hanno i ragazzi, è più facile portare a casa le partite".