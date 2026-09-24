Allegri ritrova McTominay: il programma e la previsione sul ritorno in campo

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Riecco Scott. Non ancora in campo, ma ormai sempre più vicino al ritorno. Il conto alla rovescia per McTominay è terminato: lo scozzese è rientrato e oggi dovrebbe sostenere il primo allenamento individuale dopo l’intervento al cuore dello scorso 6 settembre. Il centrocampista ha effettuato una procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital, perfettamente riuscita, e dopo circa due settimane di riposo è pronto a riprendere gradualmente il lavoro. Una notizia importante per Max Allegri, che attende di riavere a disposizione uno dei suoi uomini di maggiore peso. Il percorso, però, dovrà essere affrontato con la massima cautela, senza forzature e rispettando ogni fase del recupero. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli, infatti, non ha intenzione di accelerare il rientro di McTominay. Il centrocampista sarà monitorato quotidianamente e aumenterà progressivamente i carichi di lavoro, fino a quando sarà pronto per tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Soltanto in un secondo momento arriverà il rientro in partita, quando avrà recuperato la condizione atletica necessaria e, soprattutto, quando si sentirà completamente pronto. L’obiettivo del club è accompagnarlo passo dopo passo, valutando giorno dopo giorno le sue condizioni e le risposte agli allenamenti.