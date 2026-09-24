Ufficiale Demme saluta il calcio giocato: “È stata una bella storia. Amerò per sempre questa cosa rotonda”

vedi letture

Diego Demme ripercorre la sua carriera e saluta il calcio con un emozionante messaggio sui social.

Diego Demme, ex centrocampista del Napoli, attraverso il proprio account Instagram ha ripercorso la propria carriera calcistica con un messaggio carico di emozione: “Un po’ di tristezza e ripenso alla mia carriera, posso dire che è stata una bella storia di calcio quella che quel bambino ha avuto la fortuna di vivere. Il calcio è stato molto più di un semplice lavoro. È stato la mia vita, la mia passione, la mia quotidianità e mi ha regalato un numero incredibile di persone e momenti speciali. Amerò per sempre questa cosa rotonda”.

Demme: “Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato”

Nel suo messaggio Demme ha voluto ringraziare tutte le persone incontrate durante il proprio percorso nel mondo del calcio: “Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Alla mia famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, agli allenatori, ai club e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. E un ringraziamento davvero speciale va ad Alex Sekora, che mi ha mantenuto in forma per quasi tutta la mia carriera e mi ha accompagnato attraverso innumerevoli momenti belli e difficili”.