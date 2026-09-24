Infortunio Anguissa: la strategia del Napoli per il ritorno in campo

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Infortunio di Anguissa da gestire nei prossimi giorni per lo staff medico azzurro. Si monitoreranno giorno dopo giorno le condizioni di Anguissa che contro la Fiorentina, ko nel finale appena entrato in campo, ha rimediato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro sta svolgendo terapie. Lo si valuterà per il Frosinone (10 ottobre) ma senza forzare i tempi, anche perché il giocatore era già reduce da fastidi fisici e quindi si procederà con prudenza. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.