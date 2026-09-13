Contava solo vincere! Allegri indovina i cambi

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Da rivedere sempre la tenuta atletica

Tre punti sudati, tre punti voluti soprattutto nella ripresa quando Allegri indovina i cambi e getta nella mischia uomini freschi dopo un primo tempo veramente brutto. Un primo tempo dove la tenuta atletica della squadra sembra veramente al lumicino. Il Napoli parte anche benino e ci prova con De Bruyne e Hojlund ma non ci sono reali risultati. Il Bologna va anche in gol ci salva una spalla in fuorigioco perchè Theate insacca di testa. Il Napoli prova a costruire ma sembra sbattere sul muro di un Bologna ben messo in campo. Vergara e Spinazzola non riescono a spingere e a creare. Politano deve coprire and he la zona di Di Lorenzo per evitare le giocate di Cambiaghi. I minuti passano ma non succede quasi nulla. E il primo tempo si chiude con uno scialbo 0-0.

La ripresa è altra cosa. Il Napoli si desta, finalmente. Favasuli e Lang per un Vergara poco incisivo e un Politano stanco, cambiano l’abbrivio. Allegri lo capisce e ne esce una squadra più incisiva, volitiva. Il Bologna si chiude e il Napoli ha almeno tre occasioni in area prima della giocata giusta. Favasuli sulla fascia spinge e trova l’assist giusto per Lobotka che in area batte Pessina. Vantaggio meritato e Napoli che deve stringere i denti perchè il Bologna con qualche cambio e con qualche giocata prova a dare fastidio. Nel finale Favasuli si mette in proprio e Pessina salva. Ci prova anche Lucca ma l’ex Udinese sbaglia tanto. Erano importanti i tre punti, era importante la vittoria che anche se con tanta fatica è arrivata ora testa alla prossima.