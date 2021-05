ADL su Conceição: "E’ un buon tecnico ma non è nella mia lista, ne vogliamo uno italiano. L'annuncio tra una settimana"

Nuove dichiarazioni sul prossimo allenatore del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis all'emittente portoghese Rtp: “Non è vera la storia di Conceição come allenatore del Napoli. Non è vero. Mai parlato, mai negoziato, mai parlato con lui, mai. Noi vogliamo un allenatore italiano. Noi abbiamo molte opportunità in questo senso e quindi decideremo entro 30 giorni. Perché non Sergio? Non è nella mia lista. Non è nella mia selezione. E’ un buon allenatore ma noi vogliamo un tecnico italiano.

Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 tecnici, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição".