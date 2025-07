Clamoroso dalla Turchia, la Federazione avvisa il Galatasaray: "Osimhen può finire in tribuna"

Il Galatasaray continua a trattare con il Napoli per Victor Osimhen, ma dalla Turchia arriva un duro avvertimento. A lanciare l’allarme è il giornalista di Sabah Gürcan Bilgiç, che ha messo in guardia il club giallorosso riguardo i rischi legati al rispetto dei limiti finanziari imposti dalla Federazione turca. Il tetto massimo di spesa concesso dalla Federazione per l’attuale stagione è pari a 6 miliardi di lire turche, circa 130 milioni di euro. Una cifra che include ogni voce di bilancio: dagli ingaggi ai bonus, fino addirittura ai costi di carburante per gli spostamenti della squadra. Lo scorso anno, il Galatasaray ha già speso circa 100 milioni per la costruzione della rosa, e con l’eventuale arrivo di Osimhen – il cui cartellino costerebbe 75 milioni – e l'ingaggio che oscillerebbe tra i 20 e i 25 milioni lordi complessivi, si rischierebbe di sforare abbondantemente il limite.

Secondo Bilgiç, in caso di mancato rispetto dei vincoli economici, Osimhen potrebbe ritrovarsi fuori lista e addirittura a guardare le partite dalla tribuna, come accaduto in passato con Dani Olmo dopo il passaggio al Barcellona, su decisione presa chiaramente dalla Federcalcio spagnola. Un segnale forte che porrebbe interrogativi sull’effettiva fattibilità dell’operazione, a dispetto della volontà del giocatore di tornare a Istanbul.