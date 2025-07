Osimhen-Galatasaray, aumenta la fiducia: i turchi saranno nuovamente in Italia

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: "Continuano i contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen. Vi porterà nelle prossime ore in tutti i dettagli di questa operazione anche sulle varie modalità di pagamento e tutto il resto Matteo Moretto con cui stiamo lavorando con un filo diretto sull'operazione Osimhen. Posso dirvi che il Galatasaray aumenta la fiducia. Quindi in questa domenica stanno continuando i contatti tra il Gala e il Napoli. Il Galatasaray sente che la settimana prossima può chiudere questa altra lunga vicenda di mercato. Osimhen sta continuando a dare una priorità totale al Galatasaray. Si sta lavorando sulle modalità e sui termini di pagamento per quanto riguarda l'offerta che vi abbiamo svelato venerdì.

È un'offerta che confermiamo, 40 milioni di euro fissi, 35 in parte garantita, ma pagati in più anni. Come detto, nelle prossime ore vi spieghiamo bene tutti i dettagli, ma questo resta il punto cruciale. Le garanzie bancarie di cui abbiamo parlato più volte e che non possono arrivare oggi, perché chiaramente nel weekend a livello bancario è tutto chiuso. Da domani si ripartirà per quanto riguarda quel tipo di aspetto, si ripartirà anche per il discorso delle modalità di pagamento. Oggi però il Galatasaray ha confermato un nuovo appuntamento, saranno nuovamente in Italia i dirigenti del Galatasaray per provare a definire questa operazione. E allora lavori in corso per Victor Osimhen-Gala, che è chiaramente un'operazione molto importante per spostare gli equilibri del mercato del Napoli a livello economico e potersi concentrare su altre operazioni”.