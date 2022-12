Auguri di Buon Anno da Tutto Napoli!

Un sereno e felice anno nuovo a tutti i lettori di Tutto Napoli! E che sia per il nostro Napoli un anno (finalmente) di successi,

Un sereno e felice anno nuovo a tutti i lettori di Tutto Napoli! E che sia per il nostro Napoli un anno (finalmente) di successi, raccogliendo quanto seminato nell'ultimo periodo e iniziando subito col piede giusto. Questa fine d'anno è l'opportunità anche per ringraziarvi per il vostro affetto che proveremo a ripagare anche nelle prossime ore assicurandovi, quando entriamo nel 21esimo anno del nostro giornale on line, la solita copertura: news ed approfondimenti sugli azzurri e sull'anno appena terminato e quello che s'è aperto. Un anno solare straordinario chiuso (anche quello al primo posto, nonostante la lotta Scudetto naufragata), così come superlativo è stato quello del nostro portale, nuovamente da record e che ci ha confermati leader dell'informazione sportiva on line partenopea.