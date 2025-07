Ultim'ora Ndoye, il Napoli fa sul serio! Sky: a breve prima offerta ufficiale al Bologna

Il Napoli ha appena chiuso per Noa Lang e Sam Beukema ma non vuole fermarsi qui. Come rivela Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, gli azzurri hanno intenzione di affondare anche per l'altro obiettivo dal Bologna: Dan Ndoye. Nelle prossime ore il Napoli presenterà la prima offerta ufficiale al club felsineo, dopo che nelle scorse settimane c'erano già stati dei contatti. Le richieste sono elevate, si parla di 40-45 milioni di euro per il cartellino dell'esterno svizzero, ma la dirigenza partenopea sembra fare sul serio.

La situazione Victor Osimhen.

Sono ormai giorni che il Galatasaray tratta con il Napoli, ma secondo Sky i turchi non hanno ancora fornito le giuste garanzie bancarie richieste dal club di Aurelio De Laurentiis, che per questo motivo non ha accettato l'offerta di 75 milioni di euro. Dunque il tempo stringe, anche perché da Osimhen dipende gran parte del mercato in entrata, così il Napoli ha fissato una deadline: si aspetterà fino a venerdì o al massimo sabato che il Galatasaray presenti le fideiussioni necessarie, dopodiché se l'affare non sarà chiuso si spingerà per la pista Al-Hilal. Gli arabi hanno presentato un'offerta più alta dando tutte le garanzie del caso. Clicca qui per seguire tutti gli aggiornamenti live sulla cessione di Victor Osimhen!