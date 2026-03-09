Radio Tutto Napoli vi racconta anche la nostra città: alle 18 parte "Difendo la città"

Prosegue la lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Sta per partire il sesto e (solitamente) ultimo format, non solo calcistico, che di solito chiude le nostre trasmissioni: “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro con Fabio Zizolfi e tante finestre anche sulla nostra città, dall'amministrazione alla cultura, dalle 18 alle 19.

E come ogni lunedi non finisce qui: dalle 20 Tutto Basket Napoli con Fabio Esposito e Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Passionapoli

18.00 - 19.00 - Difendo la città

20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli

