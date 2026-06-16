Assalto a Vergara: pronti 25mln da Como o Atalanta, la risposta del Napoli

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Antonio Vergara è nel mirino di diversi club come Como, Atalanta e Roma, ma il Napoli riflette e pensa al rinnovo di contratto

Antonio Vergara continua ad attirare l’attenzione di numerosi club italiani e si conferma uno dei profili più seguiti sul mercato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diverse società stanno monitorando con interesse la situazione. Tra queste figurano Como e Atalanta, entrambe pronte a mettere sul tavolo un investimento importante, valutato intorno ai 25 milioni di euro. Anche la Roma si è mossa nelle ultime settimane, raccogliendo informazioni sul giocatore e sondando i margini di un’eventuale operazione.

Futuro Vergara, il Napoli prende tempo

Nonostante il crescente interesse attorno al calciatore, il Napoli - si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola - non sembra intenzionato a privarsene nel breve periodo. Il club azzurro ha infatti registrato ogni movimento relativo al giocatore e, almeno per il momento, ha deciso di congelare qualsiasi discorso legato a una possibile cessione. Una scelta che riflette la volontà della società di preservare un elemento considerato strategico per il presente e per il futuro del progetto tecnico.

Vergara rinnova con il Napoli?

Alla luce di questo scenario, immaginare una partenza di Vergara appare oggi piuttosto complicato. Le richieste non mancano e il mercato resta aperto a possibili sviluppi, ma la posizione del Napoli sembra chiara. Più che una trattativa in uscita, nelle prossime settimane potrebbe prendere quota l’ipotesi di un prolungamento del contratto, soluzione che consentirebbe al club di blindare ulteriormente uno dei suoi talenti più apprezzati.