Gila-Napoli avanti tutta: il centrale ha detto sì e aspetta di essere ceduto
Il Napoli accelera per Mario Gila e prova a compiere passi concreti verso la chiusura dell’operazione. Il difensore spagnolo resta il primo nome sulla lista degli obiettivi del club azzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa, tuttavia, non si presenta semplice: la Lazio continua infatti a fare muro e valuta il cartellino del giocatore intorno ai 30 milioni di euro, una richiesta che al momento separa le parti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Gila-Napoli, avanti tutta
A favorire il Napoli potrebbe però essere la volontà dello stesso Gila. Il difensore avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento alla corte degli azzurri, manifestando il desiderio di confrontarsi con il palcoscenico della Champions League. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso delle prossime settimane e contribuire a sbloccare il negoziato tra i due club. Il Napoli resta quindi alla finestra, pronto a intensificare i contatti per trovare l’intesa economica e regalare ad Antonio Conte uno dei rinforzi richiesti per la nuova stagione.
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