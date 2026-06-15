Ultim'ora Il Napoli mette le mani su Gila! Sky: incontro con l’agente e la Lazio apre all’addio

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Calciomercato Napoli, Mario Gila resta l'obiettivo numero uno per Massimiliano Allegri: oggi Giovanni Manna ha incontrato l'agente, la Lazio apre

Il Napoli continua a lavorare attivamente per portare a termine l'acquisto di Mario Gila. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, nella giornata di oggi c'è stato un incontro a Milano tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e Alejandro Camaño, agente del calciatore: le discussioni si sono concentrate sulle cifre del contratto. Solo una volta raggiunto l'accordo sull'ingaggio, aggiunge Di Marzio, si passerà alla trattativa con la Lazio per definire il prezzo del cartellino. A differenza dei giorni scorsi, però, il club biancoceleste apre alla possibilità della cessione.

Calciomercato Napoli, Gila è il primo obiettivo: Allegri ha cerchiato in rosso il suo nome

Potrebbe essere proprio Mario Gila il primo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: senza dubbio il centrale spagnolo rappresenta l'obiettivo principale per rinforzare la difesa. Il suo nome è stato cerchiato in rosso da Massimiliano Allegri: il prossimo allenatore azzurro ritiene di dover dare maggiore solidità al reparto arretrato e il profilo di Gila è l'ideale per forza fisica, abilità in marcatura, velocità ed anche gioco con i piedi.