Rivoluzione in porta? Può partire anche Meret, già scelti i due sostituti

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Meret e Milinkovic-Savic possono salutare Napoli, pronti nel caso Vicario e Kovar al loro posto. Ds Manna al lavoro con Allegri

È sempre più concreta l’ipotesi che il Napoli possa salutare entrambi i portieri della passata stagione. La situazione di Alex Meret resta in bilico: il numero uno azzurro, infatti, vorrebbe garanzie precise sul ruolo di titolare per proseguire la sua esperienza in maglia partenopea. In assenza di certezze, non è escluso che possa valutare nuove opportunità altrove. Parallelamente, anche la posizione di Vanja Milinkovic-Savic appare in discussione. Il portiere serbo, si legge su Repubblica oggi in edicola, non è riuscito a convincere pienamente nel suo primo anno a Napoli, mostrando un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali e faticando a imporsi con continuità nelle gerarchie della squadra. Le valutazioni definitive sul futuro dei due estremi difensori saranno comunque rimandate alle prossime settimane di mercato.

Calciomercato Napoli, rivoluzione tra i pali?

Tra i profili monitorati dalla dirigenza azzurra per un eventuale cambio tra i pali spiccano due nomi in particolare. Guglielmo Vicario, già apprezzato per affidabilità e continuità di rendimento, rappresenta una soluzione pronta per la Serie A e garantirebbe solidità immediata. L’altro candidato è il giovane Kovar, considerato un prospetto interessante e con margini di crescita importanti, che potrebbe inserirsi in un progetto più orientato al futuro. Entrambi vengono valutati come possibili alternative nel caso in cui si concretizzasse la doppia uscita, con il Napoli che riflette su come ridisegnare il reparto portieri in vista della prossima stagione.