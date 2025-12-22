Starace festeggia sui social: "La coppa torna a casa. Viaggio arrivato dritto al cuore"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, tramite un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il trionfo degli azzurri in Supercoppa italiana, che hanno conquistato il trofeo battendo 2-0 il Bologna in finale: "Ci sono viaggi che partono da lontano e arrivano dritti al cuore. Questa trasferta in Arabia è andata più che bene. La coppa torna a casa. Quando vedi una squadra lottare, capisci che certi sacrifici hanno sempre un senso.

Complimenti ai ragazzi. Forza Napoli Sempre!". Di seguito il post.

