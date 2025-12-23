Podcast Carratelli: "Napoli impeccabile! Dopo Neres e Hojlund il più decisivo è stato Lobotka"

Mimmo Carratelli, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “È una vittoria enorme. Il Napoli l’ha vinta dando spettacolo e battendo due squadre forti. Per me questa Supercoppa vale quanto la Coppa UEFA dell’era di Diego: un’impresa magnifica, soprattutto perché arrivata dopo momenti difficili”.

È stata la partita perfetta del Napoli di Conte?

“Sì, probabilmente sì. Il Bologna ci aveva messo in grande difficoltà in campionato, qui invece il Napoli ha tolto subito l’iniziativa agli avversari. Pressing, aggressività, controllo: una prova quasi impeccabile”.

Cosa è cambiato rispetto ai periodi di crisi?

“La preparazione durissima di Antonio Conte sta dando frutti ora. La squadra corre, ha la testa libera. Gli infortuni ci sono stati, ma adesso si vede un Napoli che va a mille”.

Un singolo decisivo?

“Oltre a Neres e Hojlund, per me la chiave è stata Lobotka: ha spento il gioco del Bologna. Una partita totale”.

E Juan Jesus?

“Un sottovalutato straordinario. Leader silenzioso, sempre affidabile. Conte non fa figli e figliastri, e lui ha risposto da grande”.

Il ruolo del presidente?

“Aurelio De Laurentiis ha costruito tutto con intelligenza e coraggio. Oggi è un modello di presidente nel calcio europeo”.