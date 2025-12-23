Podcast Schira su Lucca: "E' già del Napoli e sarà 'comprato' a febbraio, ma ho una notizia"

vedi letture

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Lucca? E' del Napoli, è stato comprato, anche se burocraticamente l'obbligo di riscatto scatta solo dal 3 febbraio quando sarà chiuso il mercato invernale. Il riscatto è blindato. Ma se il Napoli vuole darlo a gennaio, o si fa una triangolazione o il Napoli decide di riscattarlo prima del 3 febbraio, ma si parla comunque di qualche settimana prima. I rapporti tra i club comunque sono buoni. Oggi non credo ci sia qualcuno che voglia Lucca a titolo definitivo. Il Napoli nel caso lo presterebbe e quindi bisognerebbe solo trovare club che pagherebbero il prestito oneroso. Futuro? Già gioca poco e se torna Lukaku, vedrebbe il campo ancora meno. Parlando con le parti in causa, alla fine se dovesse esserci una soluzione interessante per il prestito, si cercherebbe una quadra per darlo via a gennaio".

"Hojlund? Il Milan cercava condizioni al risparmio, così come per Zirkzee che sta andando alla Roma. Il Milan non voleva spendere per Hojlund ma ha speso quasi gli stessi soldi per Nkunku con la differenza che il campo ci ha detto che Hojlund è determinante per il Napoli, Nkunku al Milan no. Questa sliding doors ha segnato forse anche la stagione di Lucca, che forse pensava di avere la sua chance dopo l'infortunio di Lukaku. Invece il Napoli ha speso 50 milioni per Hojlund e magari psicologicamente lui, Lucca, ha preso una botta pesante".

"Nuovo colpo alla De Bruyne? Magari, per esempio, Salah? I colpi ci possono sempre stare, ma la storia del Napoli dice che i colpi che più hanno funzionato sono i giocatori emergenti, affamati, poi divenuti campionissimi a Napoli. Oppure chi doveva rilanciarsi tipo Higuain. Andare sui big alla fine come rapporto qualità-prezzo non sempre va bene. Kdb stava andando benino prima dell'infortunio ma alla fine il nostro calcio deve andare più su altre operazioni come Hojlund o McTominay. Andare a prendere solo il nome non sempre funziona. Serve sempre uno funzionale, vedi Anguissa arrivato da retrocesso col Fulham".