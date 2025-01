Così Manna vuol convincere lo United: cifra e formula (col sì già incassato da Garnacho)

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Conte il sostituto di Kvaratskhelia, destinato a volare a Parigi già in giornata. Il primo nome sulla lista dei desideri del tecnico azzurro è Alejando Garnacho, ma l’affare non è semplice. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, al momento non c’è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento tra le due società,

Il quotidiano, però, sottolinea che l’apertura del calciatore possa essere una base su cui trattare con lo United. “La quadra si può trovare per una cifra tra i 40 e i 50 milioni, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore attraverso i suoi agenti ha già fatto sapere di essere molto tentato dall’avventura in Serie A” scrive il quotidiano.