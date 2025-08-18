Ufficiale Infortunio Lukaku, ecco il comunicato del Napoli: l'esito degli esami

vedi letture

Era molto atteso e finalmente è arrivato il comunicato del Napoli. Le condizioni di Romelu Lukaku dopo l'infortunio rimediato con l'Olympiacos, come già anticipato nella giornata di ieri, sono più gravi del previsto. Di seguito la nota ufficiale del club partenopeo che parla anche di un possibile intervento facendo riferimento ad una consulenza chirurgica:

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", recita il comunicato ufficiale del club partenopeo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.