Infortunio Lukaku, lesione di alto grado e rischio intervento: i tempi di recupero

Una doccia gelata quest'oggi per il Napoli, per Romelu Lukaku e per Antonio Conte che basa moltissimo del suo gioco proprio nei collegamenti al belga spalle alla porta. I due ritiri svolti a grande ritmo, la condizione già ottima e l'intesa con De Bruyne per palati fini facevano immaginare una crescita enorme dei numeri del belga, ma tutto questo è stato stoppato dal problema muscolare rimediato contro l'Olympiacos su un tentativo di tiro.

Comunicato ufficiale - E' arrivato il bollettino ufficiale del club partenopeo, come vi abbiamo raccontato, che è più pesante del previsto: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Tempi di recupero - Ed ora il Napoli è quasi obbligato a tornare sul mercato perché i tempi di recupero sono più lughi del previsto. Premettendo che la stima varia da atleta ad atleta, per un infortunio di questo tipo servono almeno tre mesi per tornare in buone condizioni per allenarsi. Attenzione però perché l'aggiunta del Napoli ci racconta di un'incognita operazione chirurgica. In quel caso si andrebbe sui 4 mesi per uno della stazza del goleador belga.