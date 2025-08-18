Sostituto Lukaku, confermati 4 sondaggi! Rai: “Da escludere Piccoli. E su Lookman…”

L'esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews 24 ha parlato della situazione nuovo centravanti in casa Napoli. In attesa di capire per quanto tempo Lukaku resterà lontano dai campi di gioco, continuano a circolare voci sul possibile sostituto. Confermati i sondaggi per Højlund, Zirkzee, Jackson e Krstović, ma spuntano anche altre novità.

Il Cagliari chiede 35 milioni per Piccoli e non intende cederlo in prestito. Il Napoli non si è fatto vivo con il ds Angelozzi, ma un colloquio con il suo agente Lucci potrebbe esserci stato.

Un intermediario ha offerto Mitrović (ex pupillo di Rafa Benítez), in rotta con l’Al-Hilal dopo l’arrivo di Núñez. Tuttavia, stipendio elevatissimo, età e caratteristiche non convincono il Napoli. Da depennare anche Taremi (stesso entourage di Lukaku).

Sotto traccia resta l’idea Lookman, ma due sono le condizioni per un’eventuale trattativa: che l’Inter lo abbandoni definitivamente e che Lukaku sia out per almeno mezza stagione. Per ora il Napoli valuta soltanto prestiti e non investimenti onerosi a titolo definitivo.