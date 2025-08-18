Caccia alla punta, il preferito di Conte è Zirkzee: a Manna offerti tre nomi

Il Napoli corre ai ripari dopo il ko di Romelu Lukaku. L'infortunio dell'attaccante - che costringerà il belga comunque ad un lungo stop porta di fatto il club azzurro a cambiare i piani del mercato. Si fa infatti più concreta, adesso, la necessità da parte dei campioni d'Italia di inserire in rosa un altro attaccante da affiancare a Lorenzo Lucca. In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, il preferito di Antonio Conte è Joshua Zirkzee.

Il tecnico salentino ha chiesto l'olandese classe 2001, sotto contratto col Manchester United fino al 2029, in virtù anche della sua duttilità in campo (può fare anche l'esterno). Visto l'infortunio che costringerà Lukaku allo stop forzato, il ds Manna nelle ultime ore ha ricevuto numerose chiamate. In questo senso, sono stati proposti Artem Dovbyk della Roma, Andrea Pinamonti del Sassuolo e Roberto Piccoli del Cagliari.