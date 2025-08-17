Video L'emozionante addio di Lady Simeone: "Figli di partenope. Queste immagini parlano..."

Dopo la bellissima lettera del Cholito Simeone ed il suo video d'addio, arriva anche quello della compagna Giulia Coppini che ha riassunto i momenti più belli vissuti nei loro anni napoletani (annunciando anche che diventeranno genitori) e con una didascalia sul legame con la città partenopea: "Avevo bisogno di salutarvi a “modo mio” e penso che queste immagini parlino più di mille parole. Grazie per averci fatti sentire a casa e grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno anche dalla nostra partenza.

Saremo sempre figli di Partenope (tutti e tre🫶)". Di seguito il video postato su Instagram