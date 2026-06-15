Allegri già fa il mercato Napoli con Manna: 3 colpi sicuri e un nome fatto da Max

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Calciomercato Napoli, tre colpi sicuri e un quarto probabile. Allegri già al lavoro col ds azzurro Manna per la squadra del futuro

Massimiliano Allegri è già al lavoro in vista della nuova avventura sulla panchina del Napoli. Il tecnico segue con attenzione le mosse del club e, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha iniziato a valutare la composizione della rosa per programmare gli interventi necessari sul mercato. L’idea di fondo è quella di preservare l’ossatura della squadra, senza stravolgimenti, ma con alcuni innesti mirati per aumentare qualità e profondità dell’organico. Lo fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Allegri e il calciomercato del Napoli: le ultime

Prima di affondare il colpo sui principali obiettivi, però, il Napoli dovrà definire alcune operazioni in uscita. Tra le priorità individuate ci sono l’acquisto di un terzino capace di garantire spinta e affidabilità, adattandosi sia a una difesa a quattro sia al ruolo di esterno a tutta fascia. Previsto anche l’arrivo di un difensore centrale e di un attaccante esterno per completare il reparto offensivo. A centrocampo, infine, il club valuta l’inserimento di un profilo di alto livello nel caso in cui dovessero concretizzarsi le partenze di Frank Anguissa e/o Kevin De Bruyne. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali saranno le reali esigenze della rosa e le opportunità offerte dal mercato. Il sogno in mediana è Rabiot. Richiesta esplicità del tecnico.