Ultim'ora Partito l'assalto a Gila! Sportitalia: il Napoli ha fatto la prima offerta, cifre e dettagli

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Il primo colpo di calciomercato del Napoli può essere Mario Gila: la Lazio chiede di più rispetto all'offerta azzurra.

Il Napoli è pronto ad accelerare per Mario Gila. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club azzurro avrebbe avanzato una prima proposta ufficiale da circa 15-16 milioni di euro più bonus per convincere la Lazio a cedere il difensore spagnolo, considerato una delle priorità per il reparto arretrato di Massimiliano Allegri.

Napoli-Gila, la Lazio spara alto: tre possibili contropartite

La valutazione dei biancocelesti resta però sensibilmente più alta e per questo motivo Giovanni Manna starebbe studiando formule alternative. Una delle ipotesi sul tavolo sarebbe l'inserimento di una contropartita tecnica. I nomi graditi alla Lazio sarebbero quelli di Rafa Marin, Sam Beukema e Lorenzo Lucca.

Gila ha comunicato alla Lazio di volersi trasferire al Napoli

La situazione resta in evoluzione, anche perché a spingere verso il trasferimento sarebbe lo stesso Gila. Il difensore ha già manifestato la volontà di lasciare la Lazio, affidando al proprio entourage il compito di lavorare per trovare una soluzione. Questa settimana potrebbe dunque risultare decisiva per capire se il Napoli riuscirà a trovare la chiave giusta per sbloccare una trattativa che Allegri e Manna considerano strategica per il futuro della squadra.