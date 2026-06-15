Allegri-Napoli, è la settimana decisiva: entro il weekend la svolta

vedi letture

Max Allegri si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Sta per risolvere il suo contratto col Milan: ore decisive

La settimana appena iniziata potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della panchina del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Tutto lascia pensare che siano giorni destinati a segnare l’approdo di Massimiliano Allegri alla guida degli azzurri. L’annuncio ufficiale, tuttavia, è ancora legato a un ultimo passaggio formale che riguarda il suo attuale rapporto con il Milan. Allegri, infatti, è ancora contrattualmente legato al club rossonero e prima di poter accettare una nuova proposta dovrà definire la risoluzione dell’accordo in essere.

Allegri-Napoli, attesa per la risoluzione con il Milan

L’operazione sembra comunque avviata verso una conclusione positiva. L’allenatore ha ancora un anno di contratto con il Milan, ma le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che consenta di chiudere anticipatamente il rapporto. L’obiettivo condiviso è arrivare alla definizione dell’accordo entro il prossimo fine settimana, liberando così Allegri da ogni vincolo. Una volta completato questo passaggio, il tecnico potrà formalizzare il proprio futuro e il Napoli potrà procedere con l’investitura ufficiale. I prossimi giorni saranno quindi determinanti per completare il percorso che dovrebbe portare Allegri sulla panchina partenopea, trasformando le indiscrezioni delle ultime settimane in una realtà concreta.